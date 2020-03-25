Lautaro Martinez, Barcelona yolunda

Barcelona yeni sezonda kadrosuna güçlü bir golcü katmak için kolları sıvadı. Luiz Suarez'in sık sık sakatlanması ve 2 sezon boyunca net bir golcü isminin olmaması Katalan ekibini harekete geçirdi.

Genç futbolcusu Dembele de uzun süren sakatlık geçirince Barcelona'nın elinde hücum adına Messi ve Griezmann dışında alternatif kalmamış oldu. Katalan ekibi de Inter ile bu sezon başarılı işlere imza atan Lautaro Martinez'i transfer listesine ekledi.

22 yaşındaki Arjantinli futbolcunun da Barcelona'ya gitmek istediği öğrenildi. Katalan ekibinin, İtalyan kulübü ile yakın zamanda masaya oturacağı ve pazarlıklara başlayacağı öğrenildi.

Tuttosport



