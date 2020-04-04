Ülkemizde daha önce Gençlerbirliği, Karabükspor, Galatasaray ve Bursaspor formaları giyen Iasmin Latovlevici, Ruman basınından gsp.ro'ya açıklamalarda bulundu.

Kariyerine ve corona virüs salgınına ilişkin konuşan Latovlevici, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e de destek mesajı verdi.

Tecrübeli sol bek, "İmparator Terim, asla yıkılmaz. Hiçbir şey onu yıkamaz ki Covid-19'da öyle oldu. Muhteşem biri, bir süper güç... Bu yüzden Türkiye'de imparator" ifadelerini kullandı.