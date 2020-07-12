‘Lastik kızın’ hayali Milli Takım’a girmek

Bingöl’ün Genç ilçesinde yaşayan ve internette izlediği cimnastik hareketlerini yapmasından dolayı köyde “lastik kız” olarak bilinen 10 yaşındaki Yeşim Münar, lastik gibi eğilip bükülmesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Hiçbir eğitim almayan ve dijital platformdan, televizyondan öğrendiği cimnastik hareketlerini arkadaşlarına göstermek için köy medyanında canlı performans sergileyen Yeşim Münar, “Kendi kendime ön ve arka üstü takla, köprü, tek ayak hareketlerini öğrendim. Hayalim bir cimnastikçi olmak ve Mili Takım’a gitmek” dedi.