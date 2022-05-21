Forvet transferi birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe , sürpriz bir isme imza attırabilir. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası bu ülkedeki futbol durmuştu. Ukrayna ekiplerinden yabancı oyuncuların birçoğu başka takımlara satıldı ya da kiralandı. Ülke basınında ve Afrika’dan birçok kaynakta yer alan iddiaya göre Sarı-Lacivertliler de böyle bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Kanarya’nın, Shakhtar Donetsk’in Burkina Fasolu golcüsü Lassina Traore’ye renklerine bağlayacağı öne sürüldü. Fenerbahçe ile Shakhtar’ın, 21 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Bu haberin ardından Sarı Lacivertli taraftarlar internette Lassina Traore’nin kariyerini aratmaya başladı. İşte Lassina Traore’ya dair tüm detaylar haberimizde.









Lassina Traore kimdir?

12 Ocak 2001'de Burkina Faso'da dünyaya gelen Traore, 1.83 boyunda ve santrfor mevkiinde oynuyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Lassina Traore'nin Shakhtar ile olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Rahimo'da başlayan Traore, daha sonra Ajx altyapısında kariyerini sürdürdü ve 2021-22 sezonunda 10 milyon euro bedelle Shakhtar'ın yolunu tuttu. Genç golcü bu sezon 14 maça çıkarken 9 gol üretti.

Sakatlık sorunu

Traore, 16 yaşındayken Ajax’ın Güney Afrika’daki takımı Ajax CT’ye transfer olmuştu. Başarılı oyuncu buradaki üst düzey performansının ardından 2019’da Hollanda ekibinin altyapısına alındı. Traore, bu sezonun başında ise 10 milyon Euro’ya Shakhtar’a gitti. Genç yıldızın Ukrayna macerası müthiş başladı. Traore, 14 resmi maçta 9 kez ağları sarstı. Ancak 28 Eylül’de büyük bir şanssızlık yaşayan Burkina Fasolu golcü dizinden sakatlandı. Traore’nin haziranda çalışmalara başlayacağı öğrenildi.