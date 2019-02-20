Lassana Diarra'nın sözleşmesi feshedildi

Fransız orta saha oyuncusu Lassana Diarra'nın 8 Şubat'ta PSG ile olan sözleşmesini feshettiği iddia edildi.

20 Şubat 2019, Çarşamba 08:48
- A +
Lassana Diarra'nın sözleşmesi feshedildi

2018'in Ocak ayında Paris Saint-Germain'e imza atan Fransız deneyimli orta saha oyuncusu Lassana Diarra'yla ilgili ülke basınından çarpıcı bir haber geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız devinde yeterince süre alamayan 33 yaşındaki futbolcu, 8 Şubat'ta kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Diarra'nın takımdan ayrıldığı resmi olarak açıklanmadı.

Daha önce Chelsea, Arsenal, Real Madrid ve Marsilya gibi devlerde de top koşturan yıldız futbolcunun adı bir süre önce Galatasaray'la da anılıyordu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.