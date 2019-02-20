2018'in Ocak ayında Paris Saint-Germain'e imza atan Fransız deneyimli orta saha oyuncusu Lassana Diarra'yla ilgili ülke basınından çarpıcı bir haber geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız devinde yeterince süre alamayan 33 yaşındaki futbolcu, 8 Şubat'ta kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Diarra'nın takımdan ayrıldığı resmi olarak açıklanmadı.

Daha önce Chelsea, Arsenal, Real Madrid ve Marsilya gibi devlerde de top koşturan yıldız futbolcunun adı bir süre önce Galatasaray'la da anılıyordu.