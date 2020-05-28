Avusturya Bundesliga'da normal sezonu 54 puanla lider olarak tamamlayan LASK Linz, corona virüsü salgını döneminde sosyal mesafe kurallarını çiğneyerek tam kadro antrenman yaptığı için 6 puan silme cezası aldı. Bu ceza puanların yarıya indiği play-off grubunda alındığı için aslında normal sezon için 12 puanı silindi. Ayrıca kulübe 75 bin euro para ceza verildi.

LASK Linz, böylece ikinci sıradaki Salzburg'un 3 puan önünde lider durumdaydı ancak 3 puan gerisine geldi.

Ceza verilmeden önce

1- LASK Linz 27 puan

2 - Salzburg 24 puan

Ceza sonrası

1- Salzburg 24 puan

2 - LASK Linz 21 puan







