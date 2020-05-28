LASK Linz'e corona virüs cezası! 6 puan..
Avusturya Ligi'nde normal sezonu 54 puanla lider olarak kapatan LASK Linz, corona virüsü salgını döneminde sosyal mesafe kurallarına uymayıp tam kadro antrenman yaptığından dolayı play-off grubunda 6 puanı (normal sezon için 12 puan) silindi.
Avusturya Bundesliga'da normal sezonu 54 puanla lider olarak tamamlayan LASK Linz, corona virüsü salgını döneminde sosyal mesafe kurallarını çiğneyerek tam kadro antrenman yaptığı için 6 puan silme cezası aldı. Bu ceza puanların yarıya indiği play-off grubunda alındığı için aslında normal sezon için 12 puanı silindi. Ayrıca kulübe 75 bin euro para ceza verildi.
LASK Linz, böylece ikinci sıradaki Salzburg'un 3 puan önünde lider durumdaydı ancak 3 puan gerisine geldi.
Ceza verilmeden önce
1- LASK Linz 27 puan
2 - Salzburg 24 puan
Ceza sonrası
1- Salzburg 24 puan
2 - LASK Linz 21 puan