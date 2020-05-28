LASK Linz'e corona virüs cezası! 6 puan..

Avusturya Ligi'nde normal sezonu 54 puanla lider olarak kapatan LASK Linz, corona virüsü salgını döneminde sosyal mesafe kurallarına uymayıp tam kadro antrenman yaptığından dolayı play-off grubunda 6 puanı (normal sezon için 12 puan) silindi.

28 Mayıs 2020, Perşembe 19:56 Son Güncelleme:
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LASK Linz'e corona virüs cezası! 6 puan..

Avusturya Bundesliga'da normal sezonu 54 puanla lider olarak tamamlayan LASK Linz, corona virüsü salgını döneminde sosyal mesafe kurallarını çiğneyerek tam kadro antrenman yaptığı için 6 puan silme cezası aldı. Bu ceza puanların yarıya indiği play-off grubunda alındığı için aslında normal sezon için 12 puanı silindi. Ayrıca kulübe 75 bin euro para ceza verildi.

LASK Linz, böylece ikinci sıradaki Salzburg'un 3 puan önünde lider durumdaydı ancak 3 puan gerisine geldi.

Ceza verilmeden önce

1- LASK Linz 27 puan

2 - Salzburg 24 puan

Ceza sonrası

1- Salzburg 24 puan

2 - LASK Linz 21 puan



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