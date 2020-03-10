LASK Linz - Manchester United maçı seyircisiz oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın Avusturya ekibi LASK Linz ile oynayacağı son 16 turu ilk maçının seyircisiz oynanacağı açıklandı. Ülke puanı konusunda rekabet ettiğimiz Avusturya'nın tek temsilcisi olan LASK Linz böylece iç saha seyirci avantajını yitirmiş oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın Avusturya ekibi LASK Linz ile deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının seyircisiz oynanacağı açıklandı. Perşembe akşamı 20:55'te başlayacak maç, ülke puanı konusunda rekabet ettiğimiz Avusturya'nın tek temsilcisi olan LASK Linz iç saha seyirci avantajını yitirdiği karşılaşma oldu.
UEFA puan sıralaması
1.İspanya 98.997
2.İngiltere 87.748
3.Almanya 70.984
4.İtalya 67.939
5.Fransa 56.415
6.Portekiz 49.449
7.Rusya 45.549
8.Belçika 37.900
9.Hollanda 35.750
10.Ukrayna 34.100
11.TÜRKİYE 33.200
12.Avusturya 32.925