LASK Linz - Manchester United maçı seyircisiz oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın Avusturya ekibi LASK Linz ile deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının seyircisiz oynanacağı açıklandı. Perşembe akşamı 20:55'te başlayacak maç, ülke puanı konusunda rekabet ettiğimiz Avusturya'nın tek temsilcisi olan LASK Linz iç saha seyirci avantajını yitirdiği karşılaşma oldu.

UEFA puan sıralaması

1.İspanya 98.997

2.İngiltere 87.748

3.Almanya 70.984

4.İtalya 67.939

5.Fransa 56.415

6.Portekiz 49.449

7.Rusya 45.549

8.Belçika 37.900

9.Hollanda 35.750

10.Ukrayna 34.100

11.TÜRKİYE 33.200

12.Avusturya 32.925