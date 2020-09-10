Transferde Galatasaray 'ın gündeminde bulunan Inter'in tecrübeli sol beki Kwadwo Asamoah'a flaş bir çağrı Gana'dan geldi. Gana futbolunun önemli isimlerinden biri olan Laryea Kingston, tecrübeli futbolcuya evine dönmesi için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Ghana soccernet'e açıklamalarda bulunan Kingston, “Avrupa'da oynayan tüm Ganalı oyuncuları kariyerlerinin sonunda buraya gelip ligde oynamaya çağırıyorum, böylece lig çok güzel olacak. Bu aynı zamanda gelecek vadeden bazı oyuncuları da motive edecek. Oyuncuları anlayacak isimlere burada ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.







