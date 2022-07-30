Larsen, Trabzonspor kariyerini golle açtı

Trabzonspor , Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 51'inci dakikalarda Cornelius, 64'üncü dakikada Larsen, 76'ncı dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti.

İlk maçında golünü attı

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jens Stryger Larsen, ilk maçında golle buluştu. 31 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, 64'üncü dakikada attığı golle Trabzonspor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

"Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular"

Maçın ardından ise Larsen şu açıklamaları yaptı: "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyum. Benim için çok güzel bir başlangıç oldu gol. Golden sonra takımdaki herkesle birlikte golü kutlamak istedim. Çünkü benim işimi kolaylaştıran şeylerden bir tanesiydi. Geldiğim ilk günden beri tüm takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Ben de golü onlarla kutlamak istedim."



