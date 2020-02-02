Larkin resmen Milli Takım’da

A Milli Basketbol Takımı’nda forma giymesi gündeme gelen ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Böyle başarılı bir basketbolcuyu takımda görmek isteriz’ açıklamasıyla Türk vatandaşlığına geçiş süreci daha da hızlandırılan Anadolu Efes’in süperyıldızı Shane Larkin’de nokta koyuldu. Bu girişim sonrası da Ay-Yıldızlı formayı giymeye sıcak baktığını, Fanatik’e verdiği röportajda dile getiren Larkin son sözü söyledi.

Menajeriyle yapılan görüşme sonrası, kararını daha sonra açıklayacağını belirten ABD’li skorer dün sosyal medyada yaptığı paylaşımla tüm Türkiye’ye güzel haberi verdi.

Larkin: ‘Söz veriyorum’

Larkin, “Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı’nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum” açıklamasıyla A Milli Basketbol Takımı’nda forma giyeceğini resmen duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonra Larkin ilk kez Fanatik’e röportaj vermiş ve Milli Takım’da oynamak ister misin sorusuna ‘Evet’ diyerek cevap vermişti...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Larkin’in açıklamasını alıntılayarak ‘Hoşgeldin Larkin’ yazdı.