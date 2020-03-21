Beşiktaş'ın bu sezon için Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin'in adı son dönemde İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United ile anılıyordu.

Artan söylentiler sonrasında İngiliz Football Fancast sitesinde editör Danny Lewis, "Belçika Ligi'nde 9 gol atmış olabilir ama Pro League'de 0. olan Zulte Waregem için oynarken Leeds United'a transfer büyük bir sıçrama olur. Bu transfer için öncesinde Aston Villa'nın Wesley ile yaşadıkları sürece bakmalılar. Çünkü eski Club Brugge oyuncusu sakatlık öncesi sadece 5 gol atabildi. Bielsa, bu transferden kaçınmalı" ifadelerini kullandı.

Aynı sitede Matt Dawson ise, "Larin'in Jupiler League'de 29 karşılaşmada sadece 7 golü var. Bunu geçtiğimiz yıl Leeds United'dan Belçika'ya giden Kemar Roofe ile kıyaslarsak onun sadece 13 maçta 6 golü bulunuyor. Bu zaten her şeyi anlatıyor. Larin'in transferi beklenen bir başka fiyasko olabilir" dedi.