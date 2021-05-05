Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, cumartesi günü Galatasaray’la oynayacakları derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Dün Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Larin, derbi ile ilgili, “Hatay maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Özgüveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz. Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu. Bu sezon 40 maçta 23 gol ve 5 asistle oynayan Larin, skor üretmenin kendisini iyi hissettirdiğini söyleyerek, “İyi oynuyoruz. Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oynuyorum. Sezon içinde çok çalıştım. Gol atarak katkı yaptığım için de mutluyum” ifadelerini kullandı.

‘Sergen Yalçın umarım Klopp’tan daha iyi olur’

Takımın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın’ın kendisine yaptığı katkının büyük olduğunu belirten yetenekli futbolcu, “Hoca, bana özgüven verdi. Sevdiğim işi yapmamı sağladı. Saha içinde, sol kanatta ve forvet hattında bana özgürlük verdi. Bana inandı ben de işimi yaptım. Sergen Yalçın’ın kendi tarzı var. Umarım Mourinho ve Klopp’tan daha iyi olur. Hücum oynuyoruz ve bu durum da bize özgüven veriyor. Sergen Yalçın bize sahada özgürlük tanıyor. En iyi yaptıklarımızı sahada yapmamızı istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘Takım olarak mutluyuz’

“Saha içinde olduğu gibi dışında da takım olarak çok mutluyuz ve bu da oyuna yansıyor. Birlikte savaşıyoruz. Ligde de şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz.”

‘Atiba, baba gibi davranıyor’

“Atiba, buraya gelmemde yardımcı oldu. Doğru kararı verdiğimi de düşünüyorum. Şampiyon olmayı istiyoruz ve saha dışında da bana baba gibi davranıyor. Hayatımın her alanında etkisi var.”

‘Aboubakar olunca işler kolaylaşıyor’

“Vincent Aboubakar’ın olmadığı zamanlarda da farklı oyun oluyor. Olması sahada işleri kolaylaştırıyor. Son maçta golün ardından yaptığım el hareketi maçın bittiği anlamına geliyordu. Umarım ligin bittiği anlamına gelecek bir hareket de yaparım.”

‘Gol krallığını istiyorum’

“Umarım gol krallığını elde ederim. Böyle oynamaya devam ettikçe ben de gol fırsatı bulacağım. Benim için gol krallığından çok şampiyonluk önemli. Bunun için elimden geleni yapacağım ve gol atmaya devam edeceğim.”