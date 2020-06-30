Sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem’e transfer olan ve iyi bir performans göstererek 35 resmi maçta 10 gol, 5 asistle oynayan Cyle Larin’in 2,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Belçika temsilcisinin bu opsiyonu kullanmak istemesi durumunda Larin’i satmayı planlayan Beşiktaş, aksi bir durumda ise gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Larin’in transferinin gerçekleşmemesi halinde bu oyuncuyla ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu beklenecek.