Larin Kayserispor maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Cenk Tosun ve Aboubakar’dan yoksun kalan Siyah-Beyazlılar’da, Larin’in sakatlanması moralleri bozsa da, 26 yaşındaki forvetin yarın oynanacak maça yetişme ihtimali hayli yüksek. Nevzat Demir Tesisleri’nde dün 3 saat tedavi uygulanan Larin’in şikayetlerinin giderek azaldığı öğrenildi. Sağlık ekibinin üzerine titrediği Larin’in bugünkü antrenmanda kendini denemesi, bir aksilik çıkmaması halinde son taktik provaya katılıp, Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Cenk ile Aboubakar’ın yokluğunda Larin’in mutlaka yetiştirilmesini istiyor.

Orhan Yıldırım-Süleyman Hatısaru