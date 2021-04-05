Larin Kasımpaşa karşısında etkisiz kaldı

Bu sezon çıktığı 28 lig maçında 14 gol, 4 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Cyle Larin, Kasımpaşa deplasmanında yokları oynadı... Aboubakar ve Cenk Tosun’un yokluğunda teknik direktör Sergen Yalçın’ın forvette görev verdiği Larin, girdiği fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Hem ilk yarının sonunda hem de ikinci devrede rakip ceza sahasında önemli şanslar bulan Larin, ağları havalandıramadı. Lige verilen arada Kanada Milli Takımı’nın formasıyla şov yapan ve çıktığı 2 maçta 4 gol atan Larin, etkili performansını Kasımpaşa önünde sürdüremedi.



