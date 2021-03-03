Barcelona'da 7 Mart'a yapılacak seçimde Toni Freixa ve Victor Font ile yarışacak eski başkanlardan Joan Laporta, Lionel Messi'nin takımdaki geleceğinin kendisine bağlı olduğunu söyledi.

Laporta konuyla ilgili, "Lionel Messi ile çok iyi bir ilişkim var. O teklifim ne olursa olsun değerlendirecektir. Kazanmazsam, eminim ki Leo Barselona'da kalmayacak" dedi.

"Sadece parayla yönlendirilmiyor"

Barcelona'nın eski başkanı ayrıca, "O sadece parayla yönlendirilmiyor. Rekabetçi bir takımın kazanmasını istiyor. Eminim teklifimi dinleyecektir, tıpkı başka biri kazanırsa gideceğinden emin olduğum gibi" ifadelerini de kullandı.