Lando Norris: Türkiye, gerçek bir sürücü pisti

Formula 1'de bu sezon takımlar sıralamasında 3.'lük için en büyük favorilerden biri olan McLaren takımının pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo Türkiye GP ve İstanbul Park hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundular.

İngiliz takımda bu sezon gösterdiği başarılı performansla gözleri üzerine çeken Lando Norris İstanbul Park'ın gerçek bir sürücü pisti olduğuna değinerek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye pisti gerçek bir sürücü pisti ve geçen yılki heyecan verici yarışın ardından tekrar oraya gittiğimiz için mutluyum. Oradaki hayranlar da gerçekten tutkulu, bu yüzden hepsini tekrar görmek harika olacak."

McLaren'ın diğer sürücüsü Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo ise pistin çok havalı olduğunu dile getirdi:

"Türkiye'ye dönüyoruz! Çoğunlukla harika yarışlar sunan havalı bir pist. Oraya yalnızca geçen yıl gittiğimiz göz önüne alındığında, aracı en iyi nasıl ayarlayacağımıza dair çok fazla veriye sahip değiliz."



