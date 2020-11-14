Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarında Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll pole pozisyonunu elde etti. Bu sonuçla Stroll kariyerinin ilk pole’ünü elde etti. Peki, Lance Stroll kimdir, kaç yaşında, nereli? Lance Stroll'un kariyeri ve detaylar...

Lance Stroll kimdir, kaç yaşında, nereli?

Lance Stroll (d. 29 Ekim 1998) Kanadalı yarış pilotu. Formula 1 takımlarından Racing Point için yarışmaktadır.

2014 yılı İtalya F4 şampiyonu, 2015 Toyota Yarış Serisi şampiyonu, 2016 FIA Avrupa Formula 3 şampiyonu. 2010-2015 yılları arasında Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçasıydı. 2017 yılında Williams-Mercedes takımına katılarak Formula Bir'e adım attı.[3] İlk podyumunu 2017 Azerbaycan Grand Prix yarışında 3. sırada bitirerek elde etti. Çaylak sezonundaki bu üçüncülük ile podyuma çıkan en genç ikinci sürücü oldu. 2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışın 2'sinde ilk 10'a girdi, 2 yarışta finişi göremedi. Sezonu 6 puanla 18. sırada tamamladı.

30 Kasım 2018 tarihinde Racing Point Force India takımı Stroll'ün 2019 Formula 1 sezonu'nda Racing Point-Mercedes ile yarışacağını açıkladı.

Stroll, Circuit Mont-Tremblant pistinin sahibi milyarder Lawrence Stroll ve Belçikalı moda tasarımcısı Claire-Anne Callens'ın oğludur.















