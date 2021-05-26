Son olarak Premier Lig'de Chelsea'yi çalıştıran Frank Lampard, kulübeye geri dönmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, 42 yaşındaki teknik adam, Sam Allardyce'ın yerine West Bromwich Albion'un yerine geçecek. İngiliz ekibinin yöneticilerinin yeniden Premier Lig'e çıkmak için takıma liderlik yapabilecek bir teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefleri ve Lampard'ın bu listede yer aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon küme düştüler

Sam Allardyce yönetimindeki West Bromwich Albion, Premier Lig'de geçtiğimiz sezon topladığı 29 puanla 19. sırada yer almış ve bir alt lige düşmüştü.

Son olarak Chelsea'yi çalıştırdı

Teknik direktörlük kariyerine İngiltere'de bir alt lig olan Championship ekibi Derby Country'de başlayan Frank Lampard, takımına play finali oynatma başarısı göstermişti. 2019-2021 yılları arasında yaklaşık 2 sene Chelsea'nin başında yer alan İngiliz çalıştırıcı, Mavilerle 84 maça çıktı ve 1,75 galibiyet oranı yakaladı.