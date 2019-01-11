LaMarcus Aldridge kariyer rekorunu kırdı

NBA’de San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder ağırladı. İki kez uzayan mücadelede gülen taraf 154-147’lik skorla San Antonio Spurs oldu. Zorlu müsabakada ev sahibi ekibin pivotu LaMarcus Aldridge, parkede kaldığı 48 dakikada 56 sayı, 9 ribaund ve 4 asist ile kariyer rekoruna imza attı. Başarılı basketbolcu, San Antonio Spurs’da 11 sene sonra 50 sayı barajını geçen oyuncu unvanını aldı. Aldridge, San Antonio Spurs tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten üçüncü oyuncu olmayı da başardı.

Westbrook’tan triple-double

Maçta konuk ekip Oklahoma City Thunder’da forma giyen Russel Westbrook da kariyer rekorunu kırdı. Birleşik Amerikalı basketbolcu sahada kaldığı 49 dakikada 24 sayı 13 ribaund ve 24 asist ile triple-double yapma başarısı gösterdi.

İHA