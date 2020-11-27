eLaLiga Santander dördüncü senesinde tekrar en iyi profesyonel oyuncuları ararken, eLaLiga Santander Fan Cup yarışma ruhunu EA SPORTS FIFA 21 oynamayı seven amatör oyuncularla kavuşturacak ve yeteneklerini ölçmeleri için yeni bir tecrübe sunacak.

eLaLiga Santander Fan Cup yarışma formatı:

eLaLiga Santander Fan Cup için 16 ülke seçildi: Türkiye, Çin, Güney Kore, Tayland, Vietnam, ABD, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Ekvator, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve İspanya.

Kasım ve Aralık aylarında her bölgede olacak şekilde online turnuvalar vasıtasıyla 24 oyuncu seçilecek. 2021’in ilk aylarındaysa her bölgenin finalistleri 3 bölgesel finalde rekabet ederek 8 Mayıs Madrid finalinde yerini arayacak.

Bütün bilgileri https://fancup.elaliga.gg/tr/home sitesinde bulabilirsiniz.

Kayıt: https://fancup.elaliga.gg/tr/register?type=local