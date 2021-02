Lale Ergin: ESA, popüler olan tüm oyunları oynatabilir

Espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media Kurucu Ortak ve CEO'su Lale Ergin, FANATİK'e çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte o keyifli röportaj:

Öncelikle sizi biraz tanımak istiyoruz. Espor dünyasına nasıl giriş yaptınız? Kariyerinizde nasıl bir dönüm noktası oldu espor dünyası?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. 2001 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladım. Profesyonel çalışma hayatıma Borusan Grubu'nda başladım ve 23 yıl süren Borusan kariyerimde Strateji, İş Geliştirme, M&A ve İnovasyon fonksiyonlarını kurdum ve tüm Grup seviyesinde bu fonksiyonlara liderlik ettim. Grup portföy stratejisinin planlanıp hayata geçirilmesinden, yeni iş fırsatlarının geliştirilerek Grup bünyesine katılmasından, şirket birleşme, satın alma, satış ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesinden ve Gruba yeni inovatif iş modellerinin kazandırılmasından sorumluydum. Aynı zamanda dijital dönüşüm programının eş liderliğini üstlendim. Borusan’daki son rolümde Holding İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptım.

2019 ikinci yarısından beri espor ve video oyunları sektörü ile ilgileniyorum. Video oyunu sektörünün dünyada ve Türkiye’de yükselişini biliyordum ama esporu anlayıp ve fırsatları gördükten sonra ilgim daha da arttı. Kariyerimde 25 yılım, değer yaratmak ve trend sektörlere yatırım yapmak üzerine kurulu. Önceki işimde farklı sektörlerde pek çok yeni iş alanı geliştirdim ve yatırımları baştan sona yönettim. Espor değer yaratabileceğimiz bir alan. Rekabet yeni başlıyor. Tüketicinin davranış alışkanlığı yeni oluşuyor. Doğru bir iş modeli ve iyi bir uygulama ile herkesi geçip öne çıkma olasılığınız fazla.

Esporun Türkiye'de gelişen bir spor olduğunu hep birlikte görüyoruz. Sizin bakış açınızdan esporun geleceği tam olarak nedir?

Türkiye espor sektörü ile ilgili çok data yok. Türkiye’de video oyunları oynayan yaklaşık 30 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Bunun içerisinde rekabetçi video oyunları alanı olan espor müsabakalarını seven, takip eden ve oynayan kişi sayısı da giderek artıyor.

Dünyadaki büyüklüklere bakıldığında, 2,7 milyar gamer olduğu raporlarda yer alıyor. Espor takipçisi olarak bakıldığında bu rakam 495 milyon kişi civarında. Bunun 220 milyonu sürekli ve düzenli takip ediyor. Bu rakamlar her sene yüzde 10-15 büyüyor. Gaming dünyada şu an 160 milyar dolar büyüklüğe sahip bir pazar. Espor ise şu an yaklaşık 1 milyar dolar olup henüz global anlamda küçük bir pazar ancak çok yüksek bir büyüme potansiyeline sahip.

Gaming kültürü, hip hop gibi kendi giyimini, kültürünü, dilini yaratıyor. O nedenle gaming’e sadece bir oyun işi gibi bakmamak lazım. “Video oyunları kültürü” yeni bir sosyalleşme aracı olması, kendine has iletişim dili (interaktif) ve kanalları (Twitch, Discord, YouTube…vs) yaratması ve yepyeni rekabetçi boyutu olan espor ile bütün olarak ele alınması gereken bir yapı. Bu nedenle kitleyi her açıdan doğru anlamak çok önemli.

'Markaları espor ve video oyunları izleyicisi ile buluşturan bir platform'

ESA Esports'un oyun dünyasında oldukça aktif olduğunu yakın zamanda duymaya başladık. Yatırımlarınız ve hedefleriniz konusunda bize bilgiler verebilir misiniz?

ESA’nın kuruluşu Eylül 2018’de gerçekleşti. Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük espora özel inşa edilmiş arenasına sahibiz. Arenamızın açılışı 2020 Şubat ayında yapıldı. Temmuz 2020’de benim ESA’ya Yönetici Ortak olarak katılmamın ardından ESA’nın vizyonunu biraz daha genişlettik. Şu an önceliğimiz, ESA’yı kendi turnuva formatları ile gerçekleştireceği espor organizasyonları ile uluslararası faaliyet gösteren bir firma haline getirmek. Aynı zamanda hem espor hem de video oyunları alanında spor ve eğlence içerikleri üreten ve yayınlayan bir yeni medya şirketi olarak konumlamak.

Bizim ESA olarak değer önermemiz, markaları espor ve video oyunları izleyicisi ile buluşturan bir platform olmak. Markayı uzun vadeli olarak farklı etkinlikler ve içeriklerle esporla etkileşim halinde tutmak. ESA, popüler olan tüm oyunları oynatabilir. Bağımsız bir organizasyon firması olarak, hangi marka hangi oyunu tercih ediyorsa onun turnuvasını yapabiliriz. Bu açıdan popüler video oyunlarının hızla değiştiği bir dünyada bağımsız ve tüm oyunlara eşit uzaklıkta, kendine ait fiziksel arenasına sahip olan, kurumsal bir espor markası ile iş birliği yapmanın markalara önemli değer yaratacağına inanıyoruz.

Sadece bir espor organizasyon şirketi olmanın ötesinde video oyunları kitlesinde de hitap edebilmek istiyoruz. Kendi organizasyonumuz olan espor turnuvaları ile sürekli yeni ve kaliteli espor içeriği üretirken, aynı zamanda gaming sevenlerin de zevkle takip edecekleri eğlenceli içerikleri de üretmek istiyoruz. Markaların ihtiyaç ve mesajlarına göre içerikleri onlara özel hale getiriyoruz.

Yeni dünya ve yeni spor olarak adlandırılan esporun Türkiye'de geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece bir yatırım aracı mı yoksa global bir bütünleşme sağlayan bir spor mu?

Ülkemizi dünya ile karşılaştırdığımızda en büyük sorunlardan birisi turnuvaların düzenli olarak yapılamaması. Sponsorluk ve yayın hakları gelirleri bu nedenle düzenli değil. Dolayısıyla, profesyonel takımlar kurulsa bile uzun dönemde ayakta kalamıyor veya yeni oyunların takımları kurulamıyor. Dünyada artık profesyonel espor oyuncuları büyük paralar kazanıyorlar.

Türkiye’de de takımlara ve profesyonel oyunculara para akışını sağlayacak olan büyük ödüllü, düzenli turnuva ve organizasyonlara ihtiyaç var. ESA, bu amaca hizmet eden ve sektörün büyümesine katkı sağlayan bir oyuncu olmayı ve esporun profesyonel bir meslek haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Espor ekosisteminde artık sadece profesyonel oyunculuk değil, yorumculuk, hakemlik, antrenörlük gibi kariyer fırsatları ortaya çıkıyor. Gençlerin bu alanda meslek sahibi olması artık mümkün.

'Genç kitleye ulaşabilmek için...'

Markalar giderek yatırımlarını espora doğru kaydırmaya başladı. Bunun nedeni sizce tam olarak nedir? (İyi bir gelir sağlaması mı, marka tanıtımı mı yoksa genç nesli yakalamak adına bir pazar oluşturmak mı?)

Tüm dünyada geleneksel sporları izleyenlerin yaş ortalaması giderek yükseliyor. Artık babalar çocukları ile stadyumlara çok daha az gidiyorlar, onun yerine evde birlikte video oyunları oynayarak sosyalleşiyorlar. Futbolun ve basketbolun dünya çapında izleyici yaş ortalaması 40’lara çıktı, Olimpiyat izleyicileri ise ortalama 50 yaşında!

Bu durumda yıllardır geleneksel sporlara sponsorluk yapan markalar da artık daha genç bir izleyiciye ulaşmak için espor ve video oyunları kitlesini hedeflemeye başladılar. Şu anda espor ve video oyunları içeriklerine yapılan yatırımların getirisi de (ROI) geleneksel kanallara ve içeriklere yapılan reklam ve sponsorluk yatırımları ile kıyaslandığında oldukça fazla. Bir başka deyişle bu sektöre girmek markalar için hala efektif ve ulaşılabilecek hedef kitle oranı da oldukça yüksek.

'Pandeminin en önemli etkisi farkındalık oldu'

Pandemi döneminin espora katkısı mı oldu, yoksa eksi yönden mi etkiledi? Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz.

Pandeminin en önemli etkisi farkındalık oldu. Markaların artık bu segmenti göz ardı edemeyecekleri konusunda farkındalıkları arttı. Gaming ve espor, pandemi ile hızla gelişti. Elbette fiziksel espor aktiviteleri pandemiden olumsuz etkilendi, ancak online turnuva ve espor organizasyonları bu dönemde inanılmaz bir hızda büyüdü.

Aynı şekilde bu dönemde TV kanallarından dijital kanallara ciddi bir geçiş oldu. Bu platform değişikliği de doğal platformu zaten dijital kanallar olan video oyunları ve espora yönelimi iyice artırdı. Z kuşağı yüzde 70 oranında gaming ile ilgilendi, oyun oynadı. Nielsen raporuna göre pandemi sırasında evde kalan her 5 kişiden 4’ü bir video oyunu oynadı.

'En çok oynadığım oyun Civilization'

Bu soru biraz sektör dışı olacak ama hiç oynadığınız oyun var mı? Ya da geçmişte en sevdiğiniz oyun hangisiydi?

Benim ilk bilgisayarım Amstrad 128k idi. O zamanlar çok daha basit oyunlar ile başlamıştık. Ama en çok oynadığım oyun bir strateji ve taktik oyunu olan “Civilization” idi, belki de kariyerimde stratejist olmam bu oyun sayesindedir. Bugünün oyunlarına ise yeni yeni ısınıyorum. Şu an oyuncudan çok izleyiciyim aslında ama yeni bir şeyler öğrenmekten müthiş keyif alıyorum. Yakında iyi bir oyuncu da olabilirim belki.

'Esporun geleceği çok parlak, oyun da yeni başlıyor'

Son olarak espor dünyasına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Espor ve video oyunları artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Bunu kabul etmemiz lazım. Dünyanın dijital dönüşüm hızı düşünüldüğünde gelecekte çoğu işi bilgisayarlar, yapay zekalar yapacak.

O nedenle gençlerin bilgisayar oyunları oynayarak dijital becerilerini geliştirmelerini, stres altında karar alma yetkinliklerini artırmalarını, takım oyuncusu olmayı öğrenmelerini çok kıymetli buluyorum. Bunların hepsi geleceğin işlerinde aranan nitelikler olacak. O nedenle çocuklarınızı bilgisayar oyunlarından, espordan uzak tutmaya çalışmayın. Hayatta her şeyde bir denge olması gerektiği gibi esporu da dengeli yapıp, faydalı yanlarını alıp zararlarından korunursanız geleceğin yetkinliklerine daha hazır olabilirsiniz. Bizim ESA olarak amacımız gençleri “iyi ve faydalı espor”a teşvik etmek. Her spor dalında olduğu gibi dürüst, disiplinli, sağlıklı ve ahlaklı esporcular yetişmesine katkıda bulunmak.

Esporun geleceği çok parlak, oyun da yeni başlıyor… Markalardan bu dalgaya erken giren ve stratejik düşünen kazanacak diye düşünüyorum.

Mehmet Caner Kolağasıgil / fanatik.com.tr