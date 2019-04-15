Maltepe Orhangazi Şehir Parkı İBB Spor Tesisleri'nde bu yıl yedincisi düzenlenen Lale Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, turnuvanın 1 numaralı seri başı Rus Vitalia Diatchenko'nun şampiyonluğu ile sona erdi.

Dünya 95 numarasında yer alan Diatchenko, son iki haftadır kazandığı İngiltere'de oynanan 25 bin Dolar ödüllü Bolton Turnuvası ve Fransa'da oynanan 60 bin Dolar ödüllü Croissy-Beaubourg Turnuvası'ndaki şampiyonluklarına Lale Cup ile bir yenisini ekledi. Final maçında dünya sıralamasında 203 numarada yer alan Hintli rakibi Ankita Raina ile karşılaşan 28 yaşındaki Diatchenko, çok zorlanmadan şampiyonluğa uzanmayı bildi. Bir saati geçen final maçını 6-4,6-0 'lık iki set sonunda kazanan Diatchenko'nun bu sonuçla birlikte hafta başında açıklanacak dünya sıralamasında da 70'inci sıra civarına yükselmesi bekleniyor. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı İBB Spor Tesisleri'nin merkez kortunda gerçekleştirilen kupa seremonisinde Diatchenko ödülünü TTF Yönetim Kurulu üyesi Erkan Naibi'nin elinden aldı.

ÇİFTLERDE KUPA BOUZKOVA VE VAN DER HOEK'UN

Bugün yapılan çiftler final müsabakasında ise Belarus'lu Ilona Kremen - Iryna Shymanovich çiftini çekişmeli bir maçtan sonra 7-5,6-7,10-5 yenen Marie Bouzkova - Rosalie Van Der Hoek ikilisi turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

DHA