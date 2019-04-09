Zeynep Sönmez'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Cengiz'in bir sonraki turdaki rakibi Yunan Valentini Grammatikopoulou olacak. Türk tenisçilerden Betina Tokaç, Hintli Raina Ankita'ya 6-1 ve 6-0'lık iki set sonucunda yenilerek turnuvaya veda etti. 10 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak maçlarda ise İpek Soylu, İpek Öz, Pemra Özgen ve Çağla Büyükakçay bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek. Yarın oynanacak maçlarda turnuvanın bir numaralı seribaşı Diatchenko'nun rakibi ise Ummanlı Fatma Al Nabhanı olacak.

ÖVÜNÇ'TEN ANA TABLO GELMEDİ

Lale Cup'ın eleme tablosunda kalan tek milli tenisçi Selin Övünç, bugün oynadığı maçta Hırvat Ana Vrljic'e 3 sette yenilerek ana tabloya çıkma şansını kaybetti. İlk seti 6-4 ile kaybeden Övünç, ikinci sette de 5-2 geriye düşmesine rağmen sonraki 5 oyunu da kazanarak 7-5 ile seti hanesine yazdırdı. Tie-break olarak oynanan son seti 10-2 kazanan Övünç'ün rakibi Vrljic ise ana tabloya yükselme hakkı kazanan isim oldu. Ana Vrljic dışında ana tabloya yükselen isimler şunlar: Stephaine Wagner (Almanya), Sofya Lansare (Rusya), Illona Kremen (Belarus), Iryna Shymanovich (Belarus), Ivana Popovic (Avustralya).

DHA