Laktozsuz Süt Nedir? Ne İşe Yarar? Normal Sütten Farkı Nedir?





İnsanların birçoğu, süt tercih ederken, laktozsuz olmasına özen gösteriyor. Bunun nedeni, laktoza karşı olan hassasiyetten kaynaklanıyor. İnsanlar tükettikleri sütten etkilenerek, ishal veya kabızlık sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Süt şekeri anlamına gelen laktoz, genellikle mide rahatsızlığını tetikliyor.

Laktozsuz Süt Nedir?

Laktozsuz sür kavramının ortaya çıkmasının nedeni, süt içerisinde bulunan laktoz intoleransının rahatsız edici olması. Özellikle midede sindirim problemleri yaşanabilir. Bağırsaklar laktozdan etkilenerek, yavaş veya hızlıca çalışabilir.

Laktozsuz süt bu rahatsız edici sorunların ortaya çıkmasına engel oluyor. Sindirim problemlerinin minimum seviyede yaşanmasına yardımcı oluyor. Laktoz içermeyen süt, içerisinde bu ürünün bulunmadığı süttür. Laktoz, midede rahatsızlıklara neden olduğundan, tercih edilmez.

Laktozsuz Süt Ne İşe Yarar?

Laktoz içermeyen süt, içerisinde laktoz bulunan sütle aynı faydalara sahiptir. Farkı, tadı ve verdiği rahatsızlığın daha az olmasıdır. Laktoz içermeyen sütün, diğerinden farkının ne olduğunu daha sonra açıklayabiliriz. Laktoz içermeyen sütün ne işe yaradığına bakalım.

- İçerisinde D vitamini ve kalsiyum bulundurur. Buda laktoz içermeyen sütün, diş ve kemik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Osteoporoz riskine karşı koruyucu etkiye sahiptir.

- Vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar. İşlevlerinin daha iyi şekilde çalışmasına yardımcı olur.

- Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlayarak, vücuda destek olur.

- Vücudun enerji almasına yardım eder. Beyindeki sinir hücrelerinin daha iyi hareket etmesine yardımcı olur. Beynin gelişimi ve vücudun düzenli şekilde çalışması için laktoz içermeyen süt önemli bir yere sahiptir.

- İçeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde cildin nem dengesini korumasını sağlar. Vücudun nem dengesini koruması, cildin daha geç yaşlanmasını sağlar. Vücudun daha geç yaşlanması, sürekli genç kalmak anlamına gelir.

- Laktoz içermeyen sütün en önemli yararlarından birisi, tansiyon ilaçlarının yan etkilerini azaltmasıdır. Tansiyon ilaçlarıyla, doktor izni alınarak birlikte tüketildiği zaman yan etkilerin azalmasına neden olabilir.

- Midenin rahatsız olmasına neden olmaz. Aynı zamanda laktoz içeren sütün verdiği ishal ve kabız gibi yan etkilerin yaşanmasına yol açmaz.

Laktozsuz Sütün Normal Sütten Farkı Nedir?

Laktoz içermeyen sütle diğerleri arasındaki farkların çok fazla olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Laktoz içermeyen süt diğer süte göre aynı besin değerlerine sahiptir. Diğer sütlere göre aynı mineral ve vitamin değerlerine sahiptir. Laktoz içermeyen sütün diğerlerine göre farkı biraz daha tatlı olmasıdır. Tatlımsı tadı ise denildiği gibi içerisinde doğal laktozun bulunmamasıdır.

Laktozsuz Süt Zayıflatabilir mi?

Laktozsuz süt üzerinde yapılan bazı araştırmalarda, vücudun belirli bölümlerinde yağ yakıcı etkilerinin olduğu söylenebilir.

- Laktozsuz sütte bulunan kalsiyum, vücudun düzensiz olarak yağlanmasını engeller. Vücudun dengesiz şekilde yağlanmasını önlemesi ise vücudun gereksiz şekilde kilo almasına engel olur.

- Bel ve göbek bölgelerinin daha az yağlanmasını isteyen kişiler, laktozsuz sütü diyet listelerine ekleyebilirler.

Laktoz içermeyen sütün zayıflama konusunda doğrudan etkileri bu şekildedir. Kilo vermek adına diğer süte göre daha avantajlıdır. Laktoz içermeyen süt düzenli şekilde kilo vermek için tüketilmek isteniyorsa, diyet listelerinde meyvelere yardımcı gıda olarak eşlik edebilir.

Laktozsuz Sütü Kimler Tercih Edebilir?

Laktozsuz sütün tercih edilmesinin en büyük nedeni, mide ve bağırsaklarda yaşanan rahatsızlıklardır. Bağırsak ve mide bölgelerinde rahatsızlık yaşayan kişiler, laktoz içermeyen sütü tercih edebilirler.

- Hamilelik döneminde olan kişiler tüketebilir. Tabi uzman hekimlere başvurulması daha uygundur.

- Sadece bir duruma karşı olan hassasiyet karşısında değil, normal zamanlarda laktoz içermeyen süt tüketebilirsiniz.

- Şeker tüketmeye ihtiyacınız olduğunuzu hissettiğiniz zaman laktoz içermeyen sütü tercih edebilirsiniz. Çünkü normal süte göre 4 kat daha tatlıdır.



