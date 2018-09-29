Lakers’ta pivot için sürpriz aday!

Los Angeles Lakers, yaz döneminde pivot pozisyonunda hem nicelik hem nitelik olarak eksik kalmıştı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Brook Lopez ile yollarını ayıran Los Angeles Lakers, Warriors‘a sudan ucuz bir ücrete imza atan DeMarcus Cousins’i de kapmayı başaramamış ve pivot transferini JaVale McGee ile kapatmıştı.

JaVale McGee’nin alternatiflerinin Ivıca Zubac ve bu yılki Draft’ta kadroya katılan Moritz Wagner olması Los Angeles Lakers benchini yeni bir arayışa itti.

Spectrum Sports Network’den Mike Trudell ve Clutch Points’ten Ryan Ward‘ın haberine göre Los Angeles Lakers teknik ekibi, sezon öncesindeki antrenmanlarda Kyle Kuzma’yı pivot pozisyonunda deniyor.

Kyle Kuzma’nın beş numaraya geçmesi ile birlikte Los Angeles Lakers’ta beş alternatifleri şu şekilde oluşuyor: Rondo/Lonzo – Caldwell-Pope/Josh Hart – Ingram – LeBron James – Kyle Kuzma.

Kısa beşler NBA’de son dönemde oldukça popüler ancak asıl pozisyonu uzun forvet Kyle Kuzma’nın pivot oynamaya uyum sağlayıp sağlayamayacağı ise soru işareti.

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