NBA'de corona virüsü salgını etkisini artırmaya devam ediyor.

Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıklaması sonrası ay içinde karşı karşıya geldiği rakiplerinde de testler sonucunda vaka sayıları artış göstermeye başladı.

Brooklyn Nets'in 10 Mart'ta karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers, iki oyuncusunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Oyuncuların isimleri verilmezken şu an için semptomlara rastlanmadığını ve oyuncuların karantinada oldukları belirtildi.



