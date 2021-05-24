Lakers, Phoenix deplasmanında kaybederek başladı

Batı Konferansı’ndaki diğer eşleşmede, Play-Off’lara 2. sıradan katılan Phoenix Suns, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis’in yaşadığı sakatlıklar sonrası 7. sıraya kadar gerileyen Los Angeles Lakers’ı ağırladı.

Suns, Devin Booker’ın 34 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Deandre Ayton’ın ise 21 sayı, 16 ribaunt ürettiği serinin ilk mücadelesini 99-90 kazandı.

Lakers’ta James 18 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalma, Davis 13 sayı, 7 ribaunt, 3 blok ve Dennis Schroder 14 sayıyla oynadı.

Gecenin sonuçları:

​Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 125-118 (1-0)

New York Knicks-Atlanta Hawks: 105-107 (0-1)

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 99-90 (1-0)

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 109-112 (0-1)