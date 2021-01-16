NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans’ı 112-95 yenerek üst üste 5’inci, son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini aldı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers’ta 21 sayı, 11 asist, 8 ribaunt üreten LeBron James, 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokla oynayan Anthony Davis ve kenardan gelerek 16 sayı kaydeden Montrezl Harrell öne çıktı.
Pelicans’ta Zion Williamson’ın 21 sayı, 12 ribaunt ve Brandon Ingram’in 20 sayı, 5 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.
Gecenin sonuçları
Boston Celtics-Orlando Magic: 124-97
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 112-109
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 106-103
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 127-125 (uzatmada)
Utah Jazz-Atlanta Hawks: 116-92
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 112-95
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 100-138