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Lakers, New Orleans'ı da devirerek çıkışı sürdürdü

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans’ı 112-95 yenerek üst üste 5’inci, son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini aldı.

16 Ocak 2021, Cumartesi 10:48 Son Güncelleme:
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Lakers, New Orleans'ı da devirerek çıkışı sürdürdü

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans’ı 112-95 yenerek üst üste 5’inci, son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini aldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers’ta 21 sayı, 11 asist, 8 ribaunt üreten LeBron James, 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokla oynayan Anthony Davis ve kenardan gelerek 16 sayı kaydeden Montrezl Harrell öne çıktı.

Pelicans’ta Zion Williamson’ın 21 sayı, 12 ribaunt ve Brandon Ingram’in 20 sayı, 5 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Gecenin sonuçları

Boston Celtics-Orlando Magic: 124-97

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 112-109

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 106-103

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 127-125 (uzatmada)

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 116-92

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 112-95

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 100-138

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