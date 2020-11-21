Lakers, Montrezl Harrell ile anlaşma sağladı

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, kadrosunda bir başka önemli takviye gerçekleştirmek üzere... ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Lakers, Clippers forması altında NBA'in en önemli uzunlarından biri haline gelen Montrezl Harrell ile anlaşma sağladı.

Son 3 sezonda Clippers forması giyen ve 2019-20 sezonunda NBA'de Yılın En İyi 6. Adamı Ödülü'nün sahibi olan Harrell ile 2 yıl için 19 milyon Dolar'lık bir kontrat üzerinden sanlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşmenin ikinci yılında ise opsiyon olduğu aktarıldı.

Harrell, geçtiğimiz sezon Los Angeles Clippers formasıyla 18.6 sayı, 7.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. Son şampiyon Lakers, Harrell'dan önce de Dennis Schröder ve Wesley Matthews'u kadrosuna katmıştı.