NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers ise sahasında Chicago Bulls’u 117-115 yendi.
Bu sezonki 7. galibiyetini alan Lakers’ta LeBron James 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 17’şer sayılık katkı sağladı.
Bulls’ta Zach LaVine 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Wendell Carter Jr. 23, Thaddeus Young 15 sayıyla mücadele etti.
Gecenin sonuçları
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 110-105
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 89-101
Boston Celtics-Washington Wizards: 116-107
New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 110-118
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 118-131
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 115-110
Houston Rockets-Orlando Magic: 132-90
Sacramento Kings--Toronto Raptors: 123-144
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-105
Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 117-115