MENÜ

Lakers, iç sahada Chicago'u mağlup etti

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı Chicago Bulls'u 117-115 mağlup etti.

09 Ocak 2021, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Lakers, iç sahada Chicago'u mağlup etti

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers ise sahasında Chicago Bulls’u 117-115 yendi.

Bu sezonki 7. galibiyetini alan Lakers’ta LeBron James 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 17’şer sayılık katkı sağladı.

Bulls’ta Zach LaVine 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Wendell Carter Jr. 23, Thaddeus Young 15 sayıyla mücadele etti.

Gecenin sonuçları

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 110-105

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 89-101

Boston Celtics-Washington Wizards: 116-107

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 110-118

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 118-131

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 115-110

Houston Rockets-Orlando Magic: 132-90

Sacramento Kings--Toronto Raptors: 123-144

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-105

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 117-115

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