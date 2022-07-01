Galatasaray 'ın yabancı santrfor adayları arasında yer alan Vedat Muriç’in faturası tam anlamıyla el yaktı...

Sarı kırmızılıların “Bir yıllığına kiralayalım” teklifini reddeden Lazio Kulübü, Kosovalı futbolcunun ancak ‘satış’ yoluyla transferine izin verileceğini bildirdi. İtalyan ekibi, Muriç’in bonservis bedelini 12 milyon Euro olduğunu da Galatasaray yönetimine iletti.

LAZIO TUTUMUNU DEĞİŞTİRMEZSE TRANSFERDEN VAZGEÇİLECEK

Teknik direktör Okan Buruk’un daha önce Çaykur Rizespor ’da birlikte çalıştığı Muriç de yıllık 2.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme talep etti.

Böylelikle vergiler hariç toplam maliyet 22 milyon Euro’ya (382 milyon TL) ulaşınca Galatasaray masadan kalktı.

Bununla beraber gözler Eldor Shomurodov’a çevrildi. Özbek santrforu Roma’dan kiralamak için çalışmalara hız verildi. (Hürriyet)