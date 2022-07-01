Laizo'nun Muriç isteği şaşırttı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi...Lazio Kulübü, sarı kırmızılıların kiralama teklifini reddetti ve “Futbolcumuzun bonservis bedeli 12 milyon Euro” dedi. Muriç de 4 yıl için 10 milyon Euro isteyince, vergiler hariç toplam maliyet 22 milyon Euro’ya çıktı. Galatasaray yönetimi bunun üzerine transferi rafa kaldırdı.
Galatasaray 'ın yabancı santrfor adayları arasında yer alan Vedat Muriç’in faturası tam anlamıyla el yaktı...
Sarı kırmızılıların “Bir yıllığına kiralayalım” teklifini reddeden Lazio Kulübü, Kosovalı futbolcunun ancak ‘satış’ yoluyla transferine izin verileceğini bildirdi. İtalyan ekibi, Muriç’in bonservis bedelini 12 milyon Euro olduğunu da Galatasaray yönetimine iletti.
LAZIO TUTUMUNU DEĞİŞTİRMEZSE TRANSFERDEN VAZGEÇİLECEK
Teknik direktör Okan Buruk’un daha önce Çaykur Rizespor ’da birlikte çalıştığı Muriç de yıllık 2.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme talep etti.
Böylelikle vergiler hariç toplam maliyet 22 milyon Euro’ya (382 milyon TL) ulaşınca Galatasaray masadan kalktı.
Bununla beraber gözler Eldor Shomurodov’a çevrildi. Özbek santrforu Roma’dan kiralamak için çalışmalara hız verildi. (Hürriyet)