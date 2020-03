Corona virüsün dünyayı etkisi altına almasıyla dört çocuğu ve eşiyle kendini ev karantinasına alan Kim Kardashian, dün akşam evine lahmacun sipariş ederek 'Ermeni pizzası' olarak tanıttı. Kardashian'ın paylaşımına ünlü isimlerden de tepki gecikmedi.

LAHMACUNA ERMENİ PİZZASI DEYİNCE ÜNLÜ İSİMLER SİNİRLENDİ

Instagram'da 163 milyon takipçisi bulunan ve her yaptığı paylaşmaya özen gösteren Kim Kardashian, dün akşam evine yemek sipariş etti. Gelen yemeği gösteren Kardashian, Türklerin vazgeçilmez lezzeti olan lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıttı. Dünyaca ünlü yıldızın paylaşımına ünlü isimlerden tepki gecikmedi. Demet Akalın, Kardashian'ın son paylaşımının altına bir sürü Türk Bayrağı emojisi koyarak "Lahmacun in the Turkey baby" dedi. Şarkıcı Ebru Polat ise "Lahmacun canım o Ermeni pizzası değil" diyerek tepki gösterdi.

KARDEŞİYLE TEKME TOKAT KAVGA ETMİŞLERDİ

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, 'Kardashian' ailesinin hayatlarını gözler önüne seren 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality show programında tekme tokat kavga etmişti. 39 yaşındaki Kim Kardashian'a kendisinden bir yaş büyük ablası Kourtney Kardashian'ın bir tartışma sırasında hakaret etmesi tansiyonu yükseltmişti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kourtney, kardeşine tokat atarken, Kim de ablasını tekmelemişti. İkiliyi kardeşleri Khloe Kardashian ayırmıştı.

Kaynak: Haberler.com