Ladies Golf Weekend 2021 Golf Turnuvası tamamlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinden Bodrum'a gelen oyuncular, Regnum Golf Country sahasında zorlu bir mücadele verdiler. İstanbul Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Kemer Country Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü ve İzmir Golf Kulübü Kadın Kaptanları başta olmak üzere, kulüplerin kadın oyuncuları bu turnuva aracılığı ile yeni dostluklar da kurdular.

Turnuva ödül töreninde Beril Başaran önderliğinde çalışmalarına başlayan ve Türkiye'nin geleceğini temsil eden çocuklarımızın, birey olma yolundaki sürçlerine eşlik etmeyi hedefleyen; Mina'nın Çocukları Projesi Kollektif Hafıza Sergisi ödül töreni boyunca katılımcılarla buluştu.

Turnuva sonrasında Ramada Resort Bodrum'da düzenlenen ödül töreni ile kazanlara ödülleri takdim edildi.

Her kategori birincisine Nurten Öztürk tarafından Aralık ayında Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan Winter Challenge Golf Turnuvasında otel konaklaması hediye edildi.

Ödül töreninde konuşma yapan Nurten Özturk; "Bir turnuvada 80 kadını görünce şaşırdım. Sadece kadınların olması bizleri ayrıca mutlu etti. Golf sporu herhangi bir kar amaçlı yapılan bir etkinlik değil. Bu sporu yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun için biliyorsunuz büyük alanlara ihtiyaç var ve maadi olarak da büyük külfetler doğuyor. Eşim Fikret Özturk golf sporunu çok sevdiği için bu alanda yatırım yapmaya devam ediyor. Amacımız golf sporunu ilerletmek ve özellikle kadınlarımız ile birlikte Avrupa'daki turnuvalarda yer almak istiyoruz" dedi.

Kategorilerin kazananları ise şöyle oldu:

A Kategorisi

1- Tülay Turhan – 33 puan

2- Aynur Kutal – 33 puan

3- Gül Gürer Alimgil – 32 puan

B Kategorisi

1- Nursel Başeğmez – 43 puan

2- Burcu Mangör – 36 puan

3- Martina Keskintepe – 34 puan

C Kategorisi

1- İnci İlhan – 43 puan

2- Yasemin Öztunaoğlu – 40 puan

3- Emine Hopa – 36 puan

Longest Drive: Gül Gürer Alimgil

Nearest to Pin: Myriam Dassonville

DHA