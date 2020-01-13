Dünyanın en iyi futbol ligi LaLiga’yı izleyicisiyle buluşturan D-Smart bu hafta tam 9 maçı naklen yayınlayacak. Barcelona ve Real Madrid’in zirveyi paylaştığı İspanya Futbol Ligi LaLiga’da Süper Kupa maçları nedeniyle verilen aranın ardından 20. hafta heyecanı yaşanacak. Zirvede yaşanan mücadele kadar Avrupa Kupaları potası ve düşme hattında da amansız bir rekabetin olduğu ligde haftanın ilk maçı Cuma 23.00’te Leganes – Getafe maçı. Alt sıralardan bir an önce uzaklaşmaya çalışan Leganes ile tarihinin en iyi ilk yarı performansıyla sezonun flaş takımı Getafe’nin buluşması Spor Smart’tan ekrana gelecek.

Cumartesi LaLiga heyacanı saat 18.00’de yıldızların maçıyla sürecek. Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası’nı müzesine götüren formda Real Madrid, 35 puanla zirve takibini sürdüren Sevilla’yı Santiago Bernabeu’da konuk edecek. Real Madrid – Sevilla karşılaşması hem D-Smart 77. Kanal Spor Smart hem de D-Smart YouTube adresinden (https://youtube.com/dsmartdunyasi) naklen yayınlanacak. Saatler 20.30’u gösterdiğinde Osasuna ile Valladolid sahneye çıkacak. Avila önderliğinde ligde orta sıralarda yer alan Osasuna, Enes Ünal’n golleriyle Leganes’den puan alan Valladolid karşısında kendi evinde kazanmak istiyor. Günün kapanışında ise 23.00’te Eibar – Atletico Madrid maçı ekrana gelecek. Süper Kupayı penaltılarla kaybeden Atletico bu mücadeleyi kazanıp tekrar moral bulmayı amaçlıyor.

Pazar günü ise sizi aralıksız futbola davet ediyoruz. Günün LaLiga programında yer alan 5 karşılaşma da canlı yayınla 77. Kanal Spor Smart’ta olacak. 14.00’te başlayacak mücadele de Mallorca – Valencia’yı ağırlarken hemen ardından 16.00’da Real Betis sezonun flaş takımı Real Sociedad’ı konuk edecek. Saat 18.00’de Şampiyonlar Ligi hedefiyle vites arttıran Villarreal, Abelardo önderliğinde Katalan derbisinden puan çıkaran Espanyol’la karşılaşacak. 20.30’da Athletic Bilbao, Okay Yokuşlu Celta Vigo’yu ağırlarken, haftanın kapanışında saat 23.00’te Camp Nou’da Barcelona ile Granada kozlarını paylaşacak. Pazar gününün 5 karşılaşmasını da 77. Kanal Spor Smart’tan izleyebilirsiniz.

Unutmayın bu sadece futbol değil, bu LaLiga.

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