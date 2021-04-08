İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) internet sitesinde, Real Madrid ile Barcelona arasında 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak El Clasico (Klasik) maçı öncesi dünyanın dört bir yanında izlenen El Clasico hakkında bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Tanıtım görüntülerinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Real Madrid ve Barcelona bayrakları dalgalandırıldı.

AA