La Liga'da yeni maç saatleri belli oldu! "Endülüs derbisi.."

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga, 11 Haziran 2020 tarihinde oynanacak "Endülüs derbisi" Sevilla - Real Betis mücadelesi ile başlayacak. Mücadele TSİ ile 23.00'te başlayacak

31 Mayıs 2020, Pazar 23:58 Son Güncelleme:
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La Liga'da yeni maç saatleri belli oldu! 'Endülüs derbisi..'

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga, 11 Haziran 2020 tarihinde oynanacak "Endülüs derbisi" Sevilla - Real Betis mücadelesi ile başlayacak. Mücadele TSİ ile 23.00'te başlayacak.

Barcelona'nın ilk maçı 13 Haziran saat 23:00 ve Real Madrid'in ilk maçı ise 14 Haziran saat 20:30'da başlayacak.

İşte Marca gazetesinin paylaştığı İspanya saatine göre iki haftalık program;

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