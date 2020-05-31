La Liga'da yeni maç saatleri belli oldu! "Endülüs derbisi.."
Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga, 11 Haziran 2020 tarihinde oynanacak "Endülüs derbisi" Sevilla - Real Betis mücadelesi ile başlayacak. Mücadele TSİ ile 23.00'te başlayacak
Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga, 11 Haziran 2020 tarihinde oynanacak "Endülüs derbisi" Sevilla - Real Betis mücadelesi ile başlayacak. Mücadele TSİ ile 23.00'te başlayacak.
Barcelona'nın ilk maçı 13 Haziran saat 23:00 ve Real Madrid'in ilk maçı ise 14 Haziran saat 20:30'da başlayacak.
İşte Marca gazetesinin paylaştığı İspanya saatine göre iki haftalık program;