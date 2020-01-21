İspanya Ligi La Liga'da 19. haftanın sonunda 40'ar puanı bulunan Barcelona birinci, Real Madrid ikinci sırada yer aldılar.

Bu haftanın öne çıkan haberleri şöyle:

BARCELONA SETİEN DÖNEMİNE GALİBİYETLE BAŞLADI

Ernesto Valverde ile yollarını ayıran ve yerine Las Palmas ile Betis'in eski menajeri Quique Setien'i getiren Barcelona, yeni döneme galibiyetle başladı. Messi'nin bu sezon kaydettiği 14. golle Granada'yı mağlup eden Barcelona, daha ilk maçında Cruyff'un pas oyunu felsefesinin en önemli temsilcilerinden Setien'in istediklerini sahaya yansıtırken, maç genelinde 1000'in üzerinde pas yaptı.

ESPANYOL REKOR TRANSFERİ RAÚL DE TOMÁS İLE KAZANDI

Raúl de Tomás 20 milyon euroya Espanyol'a katıldığı andan itibaren takımı kümede tutabilmek için mesaiye başladı. Geçtiğimiz hafta Copa Del Rey maçında yeni takımıyla gol siftahını yapan Raul De Tomas, LaLiga'da Espanyol formasıyla çıktığı ilk maçta da fileleri havalandırdı ve Villarreal deplasmanında galibiyet golünü atarak hem kritik bir 3 puan kazandırdı hem de Espanyol'un ligde kalma umutlarını artırdı.

SEVİLLA EN-NESYRİ'Yİ RENKLERİNE BAĞLADI

Youssef En-Nesyri Leganes'ten Sevilla'ya transfer oldu. Fas'lı golcü Real Madrid deplasmanında yeni kulübüyle ilk kez sahaya çıkarken takımının 2-1'lik mağlubiyetini engelleyemedi.

EİBAR LALİGA'DA ATLÉTİCO MADRİD'İ İLK KEZ YENDİ

Eibar, 12'inci denemede Atetico'yu yenmeyi başardı. 2014'ten bu yana LaLiga'da rakibiyle mücadele eden Eibar, cumartesi gecesi Esteban Burgos ve Edu Exposito golleriyle Simeone'nin ekibini 2-0 mağlup etti.

GÜNEY MADRİD DERBİSİNDE KAZANAN GETAFE

LaLiga'da sezonun flaş takımı Getafe, Leandro Cabrera, Allan Nyom ve Jaime Mata'nın golleriyle Güney Madrid derbisinde Leganes'i 3-0 yendi. Jose Bordalas'ın talebelerinin 3 golü de ilk yarıda gelirken, Getafe ligde 5'inciliğe tırmandı.

RODRÍGUEZ, LAİNEZ'İN YOLUNDAN GİTTİ

Heyecan verici yeteneklerden Diego Lainez, Meksika ekibi Club América'dan Real Betis'e geçen sezon transfer olmuştu. Bu ocak ayında da boş durmayan Betis, yine Club America'dan Arjantinli Guido Rodriguez'i renklerine bağladı. Rodriguez yeni takımına uğurlu geldi ve Endülüs ekibi Guido'nun ilk maçında Sociedad'ı 3-0 mağlup etti.

MARTÍ 100'LER KULÜBÜNE GİRDİ

Golcü isim Roger Marti, Alaves maçıyla birlikte LaLiga'da 100'ler kulübüne girdi. Takımının Alaves'e 1 -0 yenilmesini önleyemeyen isim, yine de 100 maçta kaydettiği 26 golle Levante'nin en önemli ismi durumunda. Roger Marti aynı zamanda LaLiga'da 20 hafta geride kalırken 9 golle bu sezonun en çok gol atan İspanyol oyuncusu durumunda.

REAL MADRİD SÜPER KUPA'YI TARAFTARIYLA BULUŞTURDU

Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan ve finalde Atletico Madrid'i geçerek kazandıkları Süper Kupa'yı taraftarıyla buluşturdu. Sevilla maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Sergio Ramos, Santiago Bernabeu'nun çimlerine çıkarak kupayla taraftarı selamladı.

REAL MADRİD, REİNİER'İ RENKLERİNE BAĞLADI

LaLiga'da Barcelona ile zirveyi paylaşan Real Madrid, Brezilyalı genç yetenek Reinier'i renklerine bağladı. Daha önce Brezilyalı genç futbolcular Vinicius Junior ve Rodrygo transferlerine ciddi yatırım yapan eflatun beyazlılar, 19 Ocak 2002 doğumlu Brezilya futbolunun yeni Kaka'sı olarak adlandırılıan Reinier'i renklerine kattığını duyurdu. Real Madrid bu transfer için Flamengo kulübüne yaklaşık 35 milyon euro öderken, oyuncuyla 6,5 yıllık sözleşme imzalandı. Flamengo formasıyla geçen sezon 14 lig maçı oynayan Reinier 6 gol atarken, 2 de assist yapmıştı. 23 yaşaltı Brezilya Milli Takımının 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kadrosunda bulunan Reinier, bu maçların ardından Real Madrid takımına katılacak. Reinier'in İspanya'ya uyum sürecini atlatması adına bu sezon Real Madrid genç takımı Castilla'da forma giymesi bekleniyor.

DHA