Sezon başında kadrosuna David Silva'yı katan Real Sociedad, lige iyi başladı. Geride kalan 8 haftada 5 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alan Bask ekibi, 17 puan topladı ve maç fazlasıyla lider oldu.

Real Madrid 7 maç sonunda 16 puan toplarken Real Sociedad 8 maçta 17 puan zirvede yer aldı. 34 yaşındaki David Silva'nın 1 gol-2 asist ile oynadığı Real Sociedad takımında Oyarzabal 5 gol ile ligin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor