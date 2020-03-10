La Liga'da maçlar iki hafta boyunca seyircisiz
Dünyayı saran koronavirüs tehditi nedeniyle La Liga yönetimi bugün aldığı kararlarla iki hafta boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Ayrıca Barcelona'nın sahasında Napoli ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı da aynı nedenle seyircisiz oynanacak.
Koronavirüs tehditi nedeniyle bir lig daha maçlarını seyircisiz oynatma kararı aldı. La Liga yönetimi, bugün aldığı kararlarla önümüzdeki iki hafta boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Ayrıca bir başka La Liga ekibi Barcelona'nın gelecek hafta sahasında Napoli ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı da aynı nedenle seyircisiz oynanacak.
Seyircisiz maç sayısı artıyor
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta-Valencia maçı, PSG-B.Dortmund maçı ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla-AS Roma maçları da seyircisiz oynanacak. Bundesliga'da da M'Gladbach-Köln maçı yine seyircisiz oynanacak.
SEYİRCİ AVANTAJINI KAYBOLUYOR! İŞTE ORANLAR
28.hafta
13.03.2020 Real Madrid - Eibar
14.03.2020 Leganes - Valladolid
14.03.2020 Mallorca - Barcelona
14.03.2020 Celta Vigo - Villarreal
15.03.2020 Espanyol - Alaves
15.03.2020 R. Sociedad - Osasuna
15.03.2020 A. Bilbao - A. Madrid
15.03.2020 Granada - Getafe
15.03.2020 Sevilla - Real Betis (Endülüs derbisi)
29.hafta
20.03.2020 Osasuna-Atletico Madrid
21.03.2020 Valladolid-Celta Vigo
21.03.2020 Real Madrid-Valencia
21.03.2020 Alaves-R.Sociedad
21.03.2020 Eibar-A.Bilbao
22.03.2020 Villarreal-Mallorca
22.03.2020 Real Betis-Granada
22.03.2020 Getafe-Espanyol
22.03.2020 Levante-Sevilla
22.03.2020 Barcelona-Leganes