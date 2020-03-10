Koronavirüs tehditi nedeniyle bir lig daha maçlarını seyircisiz oynatma kararı aldı. La Liga yönetimi, bugün aldığı kararlarla önümüzdeki iki hafta boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Ayrıca bir başka La Liga ekibi Barcelona'nın gelecek hafta sahasında Napoli ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı da aynı nedenle seyircisiz oynanacak.

Seyircisiz maç sayısı artıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta-Valencia maçı, PSG-B.Dortmund maçı ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla-AS Roma maçları da seyircisiz oynanacak. Bundesliga'da da M'Gladbach-Köln maçı yine seyircisiz oynanacak.

SEYİRCİ AVANTAJINI KAYBOLUYOR! İŞTE ORANLAR

28.hafta

13.03.2020 Real Madrid - Eibar

14.03.2020 Leganes - Valladolid

14.03.2020 Mallorca - Barcelona

14.03.2020 Celta Vigo - Villarreal

15.03.2020 Espanyol - Alaves

15.03.2020 R. Sociedad - Osasuna

15.03.2020 A. Bilbao - A. Madrid

15.03.2020 Granada - Getafe

15.03.2020 Sevilla - Real Betis (Endülüs derbisi)

29.hafta

20.03.2020 Osasuna-Atletico Madrid

21.03.2020 Valladolid-Celta Vigo

21.03.2020 Real Madrid-Valencia

21.03.2020 Alaves-R.Sociedad

21.03.2020 Eibar-A.Bilbao

22.03.2020 Villarreal-Mallorca

22.03.2020 Real Betis-Granada

22.03.2020 Getafe-Espanyol

22.03.2020 Levante-Sevilla

22.03.2020 Barcelona-Leganes



