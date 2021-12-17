La Liga 18’inci haftasında yayınlanacak şifresiz maç belli oldu. D-Smart Youtube kanalı, her hafta olduğu gibi La Liga’dan bir mücadeleyi ekranlara taşıyacak.

Cumartesi günü 18.15’teki Real Sociedad-Villarreal mücadelesi, şifresiz yayınla D-Smart Youtube kanalında olacak.

Real Sociedad 4 Haftadır Kazanamıyor

Sezona harika bir başlangıç yapan Real Sociedad, son haftalarda ciddi sorunlar yaşıyor. Son 4 haftada kazanamayan ve sadece 1 puan alabilen Real Sociedad, geçtiğimiz hafta Real Betis’e konuk oldu. Real Betis karşısında direnç göstermesi beklenen Real Sociedad, beklentilerin oldukça uzağındaydı.

Villarreal Ligde Beklentilerin Gerisinde Kaldı

Unai Emery yönetiminde geçtiğimiz sezon iyi işlere imza atan, bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma başarısı gösteren Villarreal, La Liga’da beklentilerin bir hayli gerisinde. Sadece 4 kez kazanabilen ve 19 puan toplayan Villarreal, geçtiğimiz hafta Rayo Vallecano’yu konuk etti.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçında da galip gelemeyen Villarreal, Real Sociedad deplasmanında ligdeki ilk deplasman galibiyetini arıyor.















