İspanya'nın en üst ligi La Liga'da 18.hafta maçları tamamlandı. Real Madrid'in evinde 0-0 berabere kalması ile Barcelona puan farkı ile liderliğini sürdürdü. La Liga'ya iki hafta ara verilirken geride kalan dönemde en başarılı performans gösterenler de belli oldu.

İç sahada Barcelona, deplasmanda Sevilla

La Liga'nın ilk 18 haftası sonunda iç sahada en başarılı ekip Barcelona oldu. Camp Nou'da 25 puan toplayan Barcelona 9 maçta 34 gol atıp maç başına 3,78 gol ortalaması yakaladı. Barcelona sahasında sadece ezeli rakibi Real Madird'i yenemedi. Deplasmanda ise en başarılı takım 20 puan ile Sevilla oldu.

Lionel Messi en golcü oyuncu

La Liga'da bu sezon 18.hafta sonunda en golcü oyuncu 13 golle Lionel Messi oldu. Arjantinli oyuncunun ardından Real Madrid takımında Benzema 12 gol ve yine Barcelona'dan Luis Suarez 10 gol kaydetti.

Atletico Madrid en az gol yiyen takım

Atletico Madrid son yıllarda olduğu gibi yine La Liga'da en az gol yiyen takım oldu. Diego Simeone'nin takımı 18 maçta 11 gol yerken toplam 9 maçı gol yemeden bitirdi. Athletic Bilbao ve Real Madrid yine 9'ar maçı gol yemeden bitirdi.



