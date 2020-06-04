La Liga nefes kesecek!

Avrupa’nın 5 büyük liginden İspanya La Liga’da müthiş bir heyecan bizleri bekliyor. Fransa’da PSG, alınan tescil kararı sonrasında şampiyon ilan edildi. İngiltere’de Liverpool ve Almanya’da Bayern Münih de mutlu sona çok yakın. Ligin geri kalanında Kırmızılar 2, Bayern de 3 maç kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakılmaksızın şampiyon olacak. İtalya’da ise Lazio’nun 1 puan önünde yer alan Juventus’un, Cristiano Ronaldo önderliğinde hata yapmadan mutlu sona ulaşması bekleniyor.

El Clasico...

Ancak 5 büyük lig arasında en dikkat çeken ülke ise İspanya. La Liga’da bitime 11 hafta kaldı. Şampiyonluk düğümü hale çözülemedi. Lider Barcelona, El Clasico’da aldığı yenilgi sonrasında ezeli rakibi Real Madrid’i yeniden şampiyonluk yarışına ortak etti. Şimdi ise iki dev kulüp, 11 haftada birbirinden zorlu maçlara çıkacak ve ligin sonunda ipi göğüslemek için kıyasıya kapışacak.