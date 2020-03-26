Avrupa’nın en değerli futbol liglerinden LaLiga, dünya genelinde pandemi ilan edilen Covid-19 salgınıyla mücadele için “LaLiga Santander Fest” düzenleyecek. Elde edilen gelirin corona virüsle mücadele için harcanacağı festivale İspanya’dan 20 ünlü sanatçı ve tüm LaLiga takımlarından yıldızlar katılacak.

28 Mart Cumartesi akşamı 20.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek festival sadece D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

Festivale katılacak bazı ünlü isimler ise şu şekilde:

• Sanatçı: Alejandro Sanz, David Bisbal, Sebastián Yatra, J Balvin, Aitana, Luis Fonsi, Antonio Orozco

• Sporcu: Rafael Nadal, Koke (Atlético de Madrid), Cazorla (Villarreal), Joaquín (Real Betis), Jesús Navas (Sevilla FC), Iker Muniaín (Athletic Club) Asier Illarramendi (Real Sociedad), Parejo (Valencia CF), Sergio Ramos (Real Madrid), Ivan Rakitic (FC Barcelona), João Félix (Atlético De Madrid).

Siz de D-Smart’la evde kalın, güvende kalın.

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