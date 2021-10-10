Sezon başı Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması İspanya'da şok etkisi yaratmıştı. Her ne kadar Messi Katalan ekibinde devam etmek istemiş olsa da hem Barcelona'nın ekonomik durumu hem de La Liga'nın maaş konusundaki kısıtlamaları yıldız futbolcunun takımda kalmasını mümkün kılmamıştı.

Messi'nin ayrılığı sonrası La Liga yönetimine tepkiler yükselmişti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan La Liga Başkanı Javier Tebas, Messi'nin ayrılığının kendi hatası olmadığını dile getirdi.

La Gazzetta dello Sport tarafından düzenlenen bir organizasyonda konuşan Javier Tebas açıklamalarında "Açıkçası onun ayrılığı benim hatam değildi. Futbolun sürdürülebilirliğe ihtiyacı var. Serie A, 20 yıldır para kaybediyor ve bu Fransa'da da oluyor. Almanya ve İspanya'da bu olmuyor." ifadelerini kullandı.

Söylemlerinde PSG'ye de değinen Tebas "Kurallara ihtiyaç var, çünkü onlar olmadan PSG gibi 400 milyon kazanan ve 600 milyonu sadece maaşlara harcayan bir takıma sahip olabiliriz. Messi'nin kalmaması bizim suçumuz değildi, maaş sınırımız var ve bu La Liga'yı sürdürülebilir yapıyor." sözlerini sarf etti.







