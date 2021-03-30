Getafe'nin ligde oynadığı son maç olan Elche karşılaşmasında takımına bir puanı getiren golü kaydeden milli futbolcumuz Enes Ünal, İspanya kariyerindeki gol sayısını 19 çıkarmıştı.

23 yaşındaki futbolcumuz attığı bu golle bir başka milli futbolcumuz Arda Turan'ı geride bırakmayı başardı. İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Arda, İspanya'da toplam 18 gole imza attı. Bu alanda zirvedeki isim isim ise 75 golle Nihat Kahveci.

İspanya'da 19 gole ulaşarak en fazla gol atan 2. Türk futbolcu olan Enes'in bu başarısına La Liga da kayıtsız kalmadı. Resmi twitter hesabından Enes Ünal paylaşımı yapan La Liga, "Gol için Türk tutkusu" başlığıyla yaptığı yayında Enes'in Arda Turan'ı geride bırakarak Nihat Kahveci'ye yaklaştığını yazdı.







