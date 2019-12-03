La Liga 16.haftasında 7 maç naklen D-SMART ve D-SMART GO’DA!

Avrupa’nın en değerli futbol liglerinden La Liga’yı 3 yıl boyunca izleyicileriyle buluşturacak olan D-Smart, 16. haftada 7 maçı naklen yayınlıyor.

LaLiga’da 16. hafta muhteşem bir maçla açılacak. Geçen hafta Valencia deplasmanında kaybeden Villarreal ile Messi’yi durduramayarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Atletico Madrid, 6 Aralık Cuma akşamı saat 23.00’te kozlarını paylaşacak. Villarreal – Atletico Madrid maçı 77. kanal Spor Smart’tan yayınlanacak.

7 Aralık Cumartesi günü 3 önemli mücadele D-Smart ekranlarında olacak. Günün açılış maçında yıldızlar topluluğu ve en önemli şampiyon adaylarından Real Madrid ile Espanyol karşılaşacak. Saat 15.00’te Santiago Bernabeu’da oynanacak maçın adresi Spor Smart. Saat 18.00’de lige iyi bir başlangıç yapan Granada ile geçen hafta Real Madrid’e zor anlar yaşatan Alaves mücadele edecek. Granada – Alaves maçı hem 77. kanal Spor Smart’tan hem de D-Smart youtube adresinden naklen yayınlanacak. Günün kapanışında ise lider Barcelona, Mallorca’yı ağırlayacak. Hafta içinde 6. Ballon D’or ödülünü kazanan Messi önderliğinde şova hazırlanan Barcelona’nın Mallorca maçı saat 23.00’te Spor Smart’ta olacak.

8 Aralık Pazar günü ise LaLiga heyecanı 3 canlı maçla devam edecek. Mallorca deplasmanında 2-1 kazanarak bu sezon ilk deplasman galibiyetine imza atan moralli Real Betis, saat 16’da lige mükemmel başlayan Athletic Bilbao’yu konuk edecek. 18.00’de Enes Ünal’lı Valladolid, Odegaard liderliğinde zirve mücadelesi veren Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise geçen hafta Espanyol deplasmanında 4 golle kazanan Osasuna ile Barcelona ve Real Madrid’in en takipçisi Sevilla sahne alacak. Pazar gününün 3 maçı da D-Smart 77. kanal Spor Smart’tan ekrana gelecek. Tüm maçlar D-Smart GO ile istenilen zamanda istenilen yerden izlenebilecek.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.