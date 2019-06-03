İlk iki sezonuyla büyük dikkatleri üzerine çeken La Casa De Papel’in üçüncü sezonundan bir fragman yayınlandı. Alex Pina tarafından İspanya televizyonu için yaratılan dizi, kısa sürede Netflix’in bünyesine dahil olup devasa bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

La Casa de papel ne zaman yayınlanacak?

Nisan ayında fragmanı paylaşılan dizi, 19 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak.

La Casa de papel 3. sezon konusu...

3. sezon hazırlıkları süren ve tanıtım videosu yayınlanan Netflix dizisi La Casa De Papel’de yeni oyuncular ile birlikte ‘Berlin’ sürprizi yer alıyor. İkinci sezonda ölen Berlin, 3. sezon tanıtım videosunda yer alıyor. Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesi edinen Netflix’in favori İspanyol dizis La Casa De Papel’in 3. sezon hazırlıkları başlıyor.

La Casa De Papel oyuncuları kimler?

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo) Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyor. Yeni sezonda Berlin hayranlarını bir de sürpriz bekliyor: İkinci sezonda ölen Berlin (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda yer alıyor. Bu da yeni sezonun Berlin’in gerçek hikayesiyle ilgili sürprizlere gebe olduğunu gösteriyor.

Dizinin yeni yayınlanan tanıtım videosunda önceki sezonlardan tanıdığımız karakterlerin buluşması yer alıyor. Videoda ayrıca ekibe yeni katılan isimler olduğu görülüyor.