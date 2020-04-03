La Casa De Papel 4. sezon saat kaçta yayınlanacak? 1. Bölüm izleme seçeneği! La Casa De Papel izleme yöntemleri...
La Casa De Papel hayranlarına büyük müjde... Verdiği uzun aradan sonra 4. sezon ya da diğer bir tabirle 4. kısım ile izleyicisinin karşısına çıkacak olan La Casa De Papel için artık geri sayım başladı. Son sezonda her şeyi en ince ayrıntısına kadar kurgulayan Profesör, karşılaştığı olumsuzluklar üzerine planlarını tümüyle değiştirmek zorunda kalmıştır. Ellerinde bulundurdukları kozları kaybeden soygun ekibi, işin içinden çıkabilmek için yeni bir pozisyon almak zorunda kalacak. Peki, heyecanla beklenen La Casa De Papel 4. sezonu ile saat kaçta yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...
La Casa de Papel sevenlerine müjdeli haber... Heyecan doruktaydı. Tüm dünyada çok sayıda izleyici bulunan La Casa De Papel'de 4. sezon heyecanı başlıyor. Dijital platform üzerinden yayınlanan La Casa De Papel'in yeni sezonunun Türkiye'de de takip edenler dizinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak? İşte, La Casa De Papel yeni sezon tarihi ve saati hakkında ayrıntılı bilgiler...
La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak?
La Casa De Papel'in resmi sosyal medya hesabında yayınlanan bilgilere göre dizi, 3 Mart Cuma günü sabah saat 10.00'da ekranlarda olacak.
Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir.
La Casa De Papel konusu...
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
La Casa De Papel oyuncu kadrosu...
Úrsula Corberó,
Álvaro Morte
Pedro Alonso
Alba Flores
Rodrigo de la Serna
Miguel Herrán
Jaime Lorente
Itziar Ituño
Esther Acebo
Darko Peric
Najwa Nimri
Hovik Keuchkerian
Enrique Arce
Paco Tous
María Pedraza
https://twitter.com/netflixturkiye/status/1245970717801406467?s=20