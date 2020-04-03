La Casa de Papel sevenlerine müjdeli haber... Heyecan doruktaydı. Tüm dünyada çok sayıda izleyici bulunan La Casa De Papel'de 4. sezon heyecanı başlıyor. Dijital platform üzerinden yayınlanan La Casa De Papel'in yeni sezonunun Türkiye'de de takip edenler dizinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak? İşte, La Casa De Papel yeni sezon tarihi ve saati hakkında ayrıntılı bilgiler...

La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak?

La Casa De Papel'in resmi sosyal medya hesabında yayınlanan bilgilere göre dizi, 3 Mart Cuma günü sabah saat 10.00'da ekranlarda olacak.

Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir.





La Casa De Papel konusu...

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

La Casa De Papel oyuncu kadrosu...

Úrsula Corberó,

Álvaro Morte

Pedro Alonso

Alba Flores

Rodrigo de la Serna

Miguel Herrán

Jaime Lorente

Itziar Ituño

Esther Acebo

Darko Peric

Najwa Nimri

Hovik Keuchkerian

Enrique Arce

Paco Tous

María Pedraza