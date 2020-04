Son dakika La Casa De Papel haberleri... Uluslararası Emmy Ödülleri, Premios Fénix ve Premios Iris’te En İyi Drama ödülünü kazanan İspanyol yapımı La Casa De Palel’in 4. yeni sezonu 3 Nisan Cuma günü başladı. Netflix’te yayınlanan dizinin yeni sezonunda neler olacağı şimdiden merak konusu olurken, dizi takipçileri yayın saatini araştırmaya başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle dizinin gösterimi için özel bir davet düzenlenemedi. Ancak oyuncular internet üzerinde bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını açıklayan, durumu iyi olan, dizide müfettiş Raquel’i canlandıran Itziar Ituno bu anları duygusal bir notla paylaştı ve şöyle dedi: “Bu kasvetli günlerde muhteşem bir gösterim var. La casa de papel’in 4. sezonu için buluştuk. Saatlerce süren sohbet ve arkadaşlarımın yüzünü görmek harika bir duyguydu. Buradaki göründüğümüzden çok daha fazlasıyız. Bizler bedeniniz için olmasa bile, ruhunuzun sağlığı için bir şeyler yapabiliriz. Umarım yeni sezonu beğenirsiniz.”

Oyuncular bu buluşmada Bella Ciao şarkısını seslendirmeyi de ihmal etmediler.

La Casa De Papel 4. sezonda neler olacak?

Son sezonda; Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen ekibin direnişi yeni sezonda da devam edecek. Son sezonun son bölümünde ise Raquel Murillo için verilecek cezanın 3 yıl olması korkutuyor. Bu durumda Profesör'ün ne yapacağı ise merak konusu.

La Casa De Papel dizisinin konusu ne?

La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir.Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

La Casa De Papel oyuncu kadrosu

Profesör (Álvaro Morte); Planı uygulamak için her detay üzerinde çalışmış ve koordinasyon yeteneği ile dikkat çekiyor.

Tokyo (Úrsula Corberó); Azılı bir hırsız ve hayatında 15 soyguna katılmış. Aynı zamanda da dizide aşk ilişkileri ile de damga vuruyor. Ayrıca dizinin hikayesini hep onun ağzından dinliyoruz.

Rio (Miguel Herrán); Dizinin asi çocuğunu canladıran Rio, 6 yaşından beri kod yazan bir bilgisayar uzmanı. Sevdiği insanları hayatının merkezini alıyor.

Moskova (Paco Tous); Hayatında ailesinin önemi büyük ama ailesi istediği gibi olmayınca en büyük varlığı olan oğlu için her şeyi yapıyor.

Denver (Jaime Lorente); Moskova'nın oğlu. Hafif saf bir yapısını yanı sıra samimiyetiyle kendini sevdiriyor. Karaktere can veren Jaime Lorente mükemmel bir oyunculuk sergiliyor.

Berlin (Pedro Alonso); Soygunun içerdeki beyni olan aynı zamanda liderlik özelliği ile dikkat çekerken Berlin'in tecrübeleri ile de sakin kalmayı başarabiliyor.

Nairobi (Alba Flores); Dizinin bir diğer kadın karakteri ve dengesiz ama eğlenceli tavırları ile adından söz ettiriyor. Dram dolu hikayesi ile de izleyiciyi hüzünlendiriyor.

Helsinki ve Oslo (Darko Peric ve Roberto Garcia); İki Sırp kuzen olarak dizide yer alıyorlar. Kendilerini verilen görevlere adıyorlar.